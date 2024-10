Ostia, il 2 novembre la commemorazione di Pasolini a 49 anni dalla scomparsa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ad Ostia si rinnova anche quest’anno la commemorazione di Pier Paolo Pasolini, ucciso nella notte tra il 1 e 2 novembre 1975 presso l’Idroscalo del litorale romano. Proprio nel luogo dell’assassinio è nato un Parco letterario dedicato a Pasolini e in occasione del 49mo anniversario della sua morte, sabato 2 novembre, alle 10.30, ci sarà una cerimonia in ricordo del poeta scrittore e regista. Ostia, il 2 novembre la commemorazione di Pasolini a 49 anni dalla scomparsa Un momento di ricordo organizzato dai volontari del Centro Habitat Mediterraneo Lipu di Ostia Parco Letterario Pier Paolo Pasolini e dall’artista Mario Rosati aperto a cittadini, artisti, scrittori, poeti e musicisti coordinato da Alessandro Polinori, Presidente della Lipu, con Stanislao de Marsanich, Presidente dei Parchi Letterari. .com - Ostia, il 2 novembre la commemorazione di Pasolini a 49 anni dalla scomparsa Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Adsi rinnova anche quest’anno ladi Pier Paolo, ucciso nella notte tra il 1 e 21975 presso l’Idroscalo del litorale romano. Proprio nel luogo dell’assassinio è nato un Parco letterario dedicato ae in occasione del 49moversario della sua morte, sabato 2, alle 10.30, ci sarà una cerimonia in ricordo del poeta scrittore e regista., il 2ladia 49Un momento di ricordo organizzato dai volontari del Centro Habitat Mediterraneo Lipu diParco Letterario Pier Paoloe dall’artista Mario Rosati aperto a cittadini, artisti, scrittori, poeti e musicisti coordinato da Alessandro Polinori, Presidente della Lipu, con Stanislao de Marsanich, Presidente dei Parchi Letterari.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dei defunti: le Messe nei cimiteri; Messe per i defunti, il programma degli ausiliari della diocesi di Roma; Le strade chiuse a Roma sabato 4 e domenica 5, il 2doppio appuntamento per commemorare Pier Paolo Pasolini; Per 2accoglienza e presidi rafforzati nei cimiteri; Linee della Memoria, dal 23 ottobre servizio intensificato verso i cimiteri; Leggi >>>

Ostia, il 2 novembre la commemorazione di Pasolini a 49 anni dalla scomparsa

(italiasera.it)

Ad Ostia si rinnova anche quest’anno la commemorazione di Pier Paolo Pasolini, ucciso nella notte tra il 1 e 2 novembre 1975 presso l’Idroscalo del litorale romano. Proprio nel luogo dell’assassinio è ...

Commemorazione dei defunti: le Messe nei cimiteri

(romasette.it)

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con le celebrazioni eucaristiche nei cimiteri romani, in occasione della commemorazione dei fedeli defunti, il 2 novembre ... di Ostia Antica (via Piana ...

Papa Francesco, il 2 novembre celebrerà messa al Laurentino

(romait.it)

Lo scorso anno, nel quartiere Testaccio, aveva presieduto l’Eucaristia presso il Rome War Cemetery invocando la fine delle guerre ...

Celebrazioni del 2 novembre, il capoluogo si prepara alla ricorrenza: il programma

(informazione.it)

Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, invita tutta la cittadinanza a partecipare alla commemorazione dei defunti. Il programma delle celebrazioni per la giornata del 2 novembre prevede, dalle ...