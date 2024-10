Nba 2024/2025: Denver ok con la tripla doppia di Jokic, vincono anche Warriors e Mavs (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Continua l’avvio di stagione complicato per i Denver Nuggets, che a fatica centrano la seconda vittoria consecutiva nella Eastern Conference di Nba 2024/2025, pareggiando il conto con le sconfitte. Contro Brooklyn è la tripla di Finney-Smith a prolungare la contesa ai supplementari, dopo che nel secondo quarto i Nets sembravano definitivamente scappati. Serata da urlo di Nikola Jokic, che firma una tripla doppia da 29 punti, 18 rimbalzi e 16 assist, nonostante il 9/16 dal campo. Vince anche Dallas nonostante un Luka Doncic poco preciso (1/8 da tre), che realizza comunque 24 punti: contro Minnesota, è Irving a salire in cattedra con 35 punti totali di cui 16 segnati nel terzo quarto per permettere ai Mavs di allungare verso la vittoria. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Continua l’avvio di stagione complicato per iNuggets, che a fatica centrano la seconda vittoria consecutiva nella Eastern Conference di Nba, pareggiando il conto con le sconfitte. Contro Brooklyn è ladi Finney-Smith a prolungare la contesa ai supplementari, dopo che nel secondo quarto i Nets sembravano definitivamente scappati. Serata da urlo di Nikola, che firma unada 29 punti, 18 rimbalzi e 16 assist, nonostante il 9/16 dal campo. VinceDallas nonostante un Luka Doncic poco preciso (1/8 da tre), che realizza comunque 24 punti: contro Minnesota, è Irving a salire in cattedra con 35 punti totali di cui 16 segnati nel terzo quarto per permettere aidi allungare verso la vittoria.

