Milan-Napoli Di Lorenzo | Dedichiamo la vittoria a Maradona

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Io e la squadra ci teniamo a dedicare lae a dare un abbraccio alla famiglia, visto che domani sarà il suo compleanno”. Lo ha detto a Dazn Giovanni Didopo laper 2-0 contro ila San Siro. “La partita di stasera ci lascia delle sensazioni positive. In spogliatoio abbiamo esultato, perché abbiamo vinto contro una grande squadra, in uno stadio che spinge sempre tanto”, ha detto il terzino partenopeo che analizza:“È stata dura. Ci siamo difesi bene, siamo cresciuti nella gestione dei momenti della partita”. Ora c’è l’Atalanta: “Affronteremo una grande squadra, ad un orario un po’ particolare. Cercheremo di fare la nostra partita come sempre”., Di: “la” SportFace.