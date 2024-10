Lautaro Martinez | Settimo al Pallone d’Oro? Mi aspettavo di più a volte non decidono giustamente

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Ilposto al? Si può migliorare. Certo midi più, io lavoro per l’Inter e l’Argentina. Questi premi nonnella maniera giusta. Sono comunque contento del lavoro che faccio e di tornare in forma”. Lo ha dettoa Dazn dopo la vittoria con suo gol a Empoli, parlando del recentee del suoposto. E sulla vittoria del Castellani: “L’Empoli è una squadra in salute e tosta da affrontare. Perché è fisica, quando stanno insieme in mezzo al campo giocano bene. Abbiamo preparato la partita nel modo giusto, poi con un uomo in più è più facile. L’importante è aver portato a casa questi tre punti”.: “al? Midi più, anon” SportFace.