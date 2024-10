Lettera43.it - La moglie di Sangiuliano Federica Corsini pronta a chiedere il divorzio

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non è bastato quel mea culpa in lacrime, in prima serata sul Tg1, per farsi perdonare: dopo aver perso il lavoro, l’ex ministro della Cultura Gennarosta vedendo sgretolarsi anche il matrimonio, stando alle voci sempre più insistenti che vorrebbero lailper gli strascichi del caso-Boccia. Gennaroa Palazzo Farnese (Imagoeconomica).La donna, che in tutto questo tempo ha mantenuto un rigoroso silenzio, è stata più volte tirata in ballo da Maria Rosaria Boccia, l’ex consigliera del ministero con cuiavrebbe avuto una relazione extra-coniugale. «Lui mi aveva detto che non viveva più con la. Da un po’. Laandava con lui solo se c’era la Rai a riprenderli. Ma io quand’era diventato così il mio matrimonio, ho avuto le p di divorziare. Per dignità.