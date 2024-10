La Lucchese conquista un pareggio contro la Virtus Entella (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Chiavari, 30 ottobre 2024 – Un buon pareggio quello conquistato dalla Lucchese contro la Virtus Entella. Dopo la sconfitta pesante di domenica contro il Pescara, i rossoneri sono tornati di nuovo in campo a Chiavari, alla ricerca di un risultato positivo. Partono meglio i padroni di casa che al 2’ con Casarotto, provano subito a sbloccare il match. Ancora i padroni di casa con Zappella, che al 10’ calcia sul primo palo. La Lucchese si fa vedere al 15’ con Magnaghi, che calcia a lato. Ancora Casarotto al 22’ costringe Palmisani alla deviazione. Al 27’ Tiritiello centra la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Alla mezz’ora è Lipani, che chiama Palmisani alla nuova parata. I rossoneri in pieno recupero ci provano con Saporiti, ma la punizione viene parata da Del Frate. Primo tempo che termina in perfetta parità, con l’Entella che sicuramente si è resa più pericolosa. Sport.quotidiano.net - La Lucchese conquista un pareggio contro la Virtus Entella Leggi tutto 🔗 Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Chiavari, 30 ottobre 2024 – Un buonquelloto dallala. Dopo la sconfitta pesante di domenicail Pescara, i rossoneri sono tornati di nuovo in campo a Chiavari, alla ricerca di un risultato positivo. Partono meglio i padroni di casa che al 2’ con Casarotto, provano subito a sbloccare il match. Ancora i padroni di casa con Zappella, che al 10’ calcia sul primo palo. Lasi fa vedere al 15’ con Magnaghi, che calcia a lato. Ancora Casarotto al 22’ costringe Palmisani alla deviazione. Al 27’ Tiritiello centra la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Alla mezz’ora è Lipani, che chiama Palmisani alla nuova parata. I rossoneri in pieno recupero ci provano con Saporiti, ma la punizione viene parata da Del Frate. Primo tempo che termina in perfetta parità, con l’che sicuramente si è resa più pericolosa.

La Lucchese conquista un pareggio contro la Virtus Entella

L'Entella non sfonda il muro della Lucchese

Diretta/ Lucchese Milan Futuro (risultato finale 1-1): pareggio ed equilibrio! (Serie C, 30 settembre 2024)

Ancora un pari per i rossoneri, 0-0 tra Carpi e Lucchese

