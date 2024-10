Intimissimi svela la sua prima linea beauty: un omaggio al made in Italy e alla natura (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La linea Intimissimi beauty è un’ode alla bellezza naturale e autentica. Un impegno sincero nei confronti delle donne, che si rinnova con prodotti sempre nuovi Intimissimi, da sempre sinonimo di eleganza e qualità nel mondo della lingerie, presenta la sua prima linea beauty. Una linea moderna e innovativa che si distingue per le sue formule vegane, rigorosamente made in Italy e per le elevate percentuali di ingredienti naturali, fino al 99%. La linea nasce dalla volontà di Intimissimi di prendersi cura del corpo delle donne completando la sua offerta con prodotti beauty che rispecchino i valori del brand: bellezza, italianità e innovazione. 361magazine.com - Intimissimi svela la sua prima linea beauty: un omaggio al made in Italy e alla natura Leggi tutto 📰 361magazine.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Laè un’odebellezzale e autentica. Un impegno sincero nei confronti delle donne, che si rinnova con prodotti sempre nuovi, da sempre sinonimo di eleganza e qualità nel mondo della lingerie, presenta la sua. Unamoderna e innovativa che si distingue per le sue formule vegane, rigorosamenteine per le elevate percentuali di ingredientili, fino al 99%. Lanasce dvolontà didi prendersi cura del corpo delle donne completando la sua offerta con prodottiche rispecchino i valori del brand: bellezza, italianità e innovazione.

