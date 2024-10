Inter: Lautaro da record, è il miglior marcatore straniero nella storia del club (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lautaro Martinez conquista il titolo di miglior marcatore straniero della storia dell’Inter. Il giocatore argentino, classificatosi settimo nella corsa al Pallone d’Oro, ha raggiunto oggi quota 134 reti con la maglia dei nerazzurri, un numero mai raggiunto da un calciatore straniero impegnato tra le fila del club. Il numero 10 dei Campioni d’Italia è andato a segno al minuto 79 nel corso della partita contro l’Empoli. Inter: Lautaro da record, è il miglior marcatore straniero nella storia del club SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)Martinez conquista il titolo didelladell’. Il giocatore argentino, classificatosi settimocorsa al Pallone d’Oro, ha raggiunto oggi quota 134 reti con la maglia dei nerazzurri, un numero mai raggiunto da un calciatoreimpegnato tra le fila del. Il numero 10 dei Campioni d’Italia è andato a segno al minuto 79 nel corso della partita contro l’Empoli.da, è ildelSportFace.

Una rete storica per l`Inter e per il suo capitano Lautaro Martinez: grazie alla firma del 3-0 contro l`Empoli, l`attaccante argentino è diventato il giocatore.

Ieri sera Lautaro Martinez ha deciso con un gol dei suoi il big match contro la Roma. La rete dell'Olimpico è stata fondamentale non solo per i tre punti, ma anche per un record individuale: l'argenti ...

Prosegue il fantastico anno di Lautaro Martinez che è entrato nella top 5 dei candidati al Pallone d'Oro grazie ai traguardi raggiunti con l'Inter e con l'Argentina, dietro solo ...

Dopo quattordici anni, l'Inter non riesce ad avere un giocatore tra i migliori del Pallone d'Oro: Lautaro superato anche da Haaland. Quattordici anni dopo Wesley Sneijder, l'Inter non riesce ad avere ...