In arrivo a Vasto 32 nuovi attraversamenti pedonali rialzati per proteggere pedoni e ciclisti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per migliorare la sicurezza stradale e favorire una mobilità più sicura soprattutto per chi quotidianamente sceglie o ha la necessità di spostarsi a piedi o in bici, la giunta comunale di Vasto ha approvato l’installazione di 32 attraversamenti pedonali rialzati in varie strade cittadine. I Chietitoday.it - In arrivo a Vasto 32 nuovi attraversamenti pedonali rialzati per proteggere pedoni e ciclisti Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per migliorare la sicurezza stradale e favorire una mobilità più sicura soprattutto per chi quotidianamente sceglie o ha la necessità di spostarsi a piedi o in bici, la giunta comunale diha approvato l’installazione di 32in varie strade cittadine. I

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La ‘carica dei 500’ per il ritorno della Diomedea a Vasto; All'arrivo della Pattuglia acrobatica nazionale presente pure l'Arma aeronautica di Vasto (FOTO); Non si arresta l'incendio a Torricella Peligna, in azione anche un canadair; Iarocci resta al Vasto Marina. Nuovo bomber in arrivo; Trofeo Ecotrail Herentas, trionfo del vastese Carlo Angelucci; Leggi >>>

monolocali in vendita Vasto

(immobiliare.it)

www.aliserviceimmobiliare.it— L’ Agenzia Aliservice Immobiliare srls leader nel settore, offre ai propri clienti assistenza e consulenza a 360 gradi. Grazie all’esperienza e alla competenza ...

uffici in vendita Vasto

(immobiliare.it)

www.aliserviceimmobiliare.it— L’ Agenzia Aliservice Immobiliare srls leader nel settore, offre ai propri clienti assistenza e consulenza a 360 gradi. Grazie all’esperienza e alla competenza ...

Verso il Giubileo 2025, Fisichella: «32 milioni di pellegrini in arrivo»

(romasette.it)

Presentati gli eventi culturali nella Capitale in preparazione all'apertura ufficiale, il 24 dicembre. Svelati il logo ufficiale e la mascotte, Luce. Il presule: «Con la diocesi di Roma, una buona col ...

Maltempo in arrivo sulla Toscana

(rainews.it)

Maltempo in arrivo sulla Toscana. Previsti temporali a partire dal pomeriggio di domani nelle zone nord occidentali della regione. La Sala operativa della protezione civile regionale ha quindi ...