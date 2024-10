Highlights Brighton-Liverpool 2-3, Carabao Cup 2024/25 (VIDEO) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Brighton-Liverpool 1-3, sfida valida per il quarto turno di Carabao Cup 2024/25. Avanzano al turno successivo i Reds, che la sbloccano subito a inizio ripresa con Gakpo. Poco più tardi raddoppia l’olandese, mentre dopo il 2-1 momentaneo di Adingra, chiude i conti Nunez con la rete del 3-1 Al 90? accorcia nuovamente le distanze Lamptey per i Seagulls ma il verdetto non cambia. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti. Highlights Brighton-Liverpool 2-3, Carabao Cup 2024/25 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di1-3, sfida valida per il quarto turno diCup/25. Avanzano al turno successivo i Reds, che la sbloccano subito a inizio ripresa con Gakpo. Poco più tardi raddoppia l’olandese, mentre dopo il 2-1 momentaneo di Adingra, chiude i conti Nunez con la rete del 3-1 Al 90? accorcia nuovamente le distanze Lamptey per i Seagulls ma il verdetto non cambia. Di seguito ilcon le azioni salienti.2-3,Cup/25 () SportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: canali TV, commenti e guida agli2-1, gol e: Salah e Luis Diaz ribaltano De Zerbi; Premier League, risultati della 5^ giornata; Premier League, i risultati della 1^ giornata: vincono Arsenal e; Premier, risultati edella 27^:ok al 99',ko con il Fuhlam;-Man. City 0-4: video, gol e

Brighton vs Liverpool: LIVE Updates, watch live, score, analysis, highlights

(msn.com)

Liverpool's League Cup title defense goes through Brighton and Hove Albion when the fourth round takes center stage on Wednesday.

Liverpool beats Brighton 3-2 to advance to quarterfinals in English League Cup title defense

(newsday.com)

Liverpool has advanced to the quarterfinals in its English League Cup title defense with a 3-2 win over Brighton that was sparked by a double from Cody Gakpo.

Cody Gakpo's brilliant brace beats battling Brighton as Liverpool advance - 5 talking points

(mirror.co.uk)

At 2-0 down and demoralised following Gakpo's brace, Brighton's players looked over to the sidelines and saw Mo Salah and Darwin Nunez coming on. It was another unusual quirk to this Arne Slot start ...

Premier League, i risultati della 9^ giornata: vince il Chelsea, Tottenham e United ko

(sport.sky.it)

Leggi su Sky Sport l'articolo Premier League, i risultati della 9^ giornata: vince il Chelsea, Tottenham e United ko ...