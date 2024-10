Heretic, Hugh Grant si è ispirato ad alcune celebri persone per il suo ruolo nell'horror (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il film, che debutterà nelle sale americane tra due settimane, non ha ancora una data d'uscita confermata nel nostro paese. Il nuovo film horror Heretic vede Hugh Grant nei panni di "Mr. Reed", un uomo solitario che vive in una casa che nasconde alcuni oscuri segreti. Quando due ragazze mormoni che operano come missionarie si presentano alla porta di Reed, egli le attira in un'oscura prova di fede che potrebbe anche essere una prova di vita o di morte. I trailer del film pubblicati finora hanno attirato il pubblico con l'atmosfera di terrore garantita dai registi Scott Beck e Bryan Woods (già stimati autori di A Quiet Place) e con l'idea di un'interpretazione di Hugh Grant deliziosamente fuori di testa Movieplayer.it - Heretic, Hugh Grant si è ispirato ad alcune celebri persone per il suo ruolo nell'horror Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il film, che debutteràe sale americane tra due settimane, non ha ancora una data d'uscita confermata nel nostro paese. Il nuovo filmvedenei panni di "Mr. Reed", un uomo solitario che vive in una casa che nasconde alcuni oscuri segreti. Quando due ragazze mormoni che operano come missionarie si presentano alla porta di Reed, egli le attira in un'oscura prova di fede che potrebbe anche essere una prova di vita o di morte. I trailer del film pubblicati finora hanno attirato il pubblico con l'atmosfera di terrore garantita dai registi Scott Beck e Bryan Woods (già stimati autori di A Quiet Place) e con l'idea di un'interpretazione dideliziosamente fuori di testa

