Gianluca Torre di “Casa a prima vista” commenta l’imitazione della Gialappa’s Band: la reazione sui social – VIDEO (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È entrato nelle case di milioni di italiani con Casa a prima vista, il programma targato Real Time dove alcuni agenti immobiliari si sfidano per la vendita di una Casa che rispecchi tutti i desideri di un cliente esigente. Così, Gianluca Torre è diventato rapidamente uno dei protagonisti più amati dal pubblico, al punto che anche la Gialappa’s Band ha voluto dedicargli una simpatica imitazione. Ed è lo stesso agente immobiliare a confessare di aver visto la parodia mandata in onda durante una puntata di GialappaShow. Torre, infatti, ha caricato una clip sui suoi canali social dove si mostra divertito dalla simpatica imitazione che la Gialappa’s e Mago Forest hanno deciso di dedicargli: così, le peculiarità, fisiche e caratteriali, dell’agente immobiliare vengono esagerate al punto da riuscire a strappare una risata anche al soggetto della parodia. Ilfattoquotidiano.it - Gianluca Torre di “Casa a prima vista” commenta l’imitazione della Gialappa’s Band: la reazione sui social – VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È entrato nelle case di milioni di italiani con, il programma targato Real Time dove alcuni agenti immobiliari si sfidano per la vendita di unache rispecchi tutti i desideri di un cliente esigente. Così,è diventato rapidamente uno dei protagonisti più amati dal pubblico, al punto che anche laha voluto dedicargli una simpatica imitazione. Ed è lo stesso agente immobiliare a confessare di aver visto la parodia mandata in onda durante una puntata di GialappaShow., infatti, ha caricato una clip sui suoi canalidove si mostra divertito dalla simpatica imitazione che lae Mago Forest hanno deciso di dedicargli: così, le peculiarità, fisiche e caratteriali, dell’agente immobiliare vengono esagerate al punto da riuscire a strappare una risata anche al soggettoparodia.

