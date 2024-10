Formazioni ufficiali Venezia-Udinese Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ledi, partita valida per la decima giornata della. Dopo tre sconfitte consecutive, gli uomini di Di Francesco hanno dato qualche segnale importante di ripresa nella partita contro il Monza, dove però alla fine è arrivato un pareggio che non ha permesso ai lagunari di lasciare l’ultimo posto. Serve, infatti, una vittoria per dare una scossa alla classifica, e ora arriva un’avversario di alta classifica, visto il settimo posto dei friulani, reduci della vittoria casalinga contro il Cagliari. Di seguito le scelte degli allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.