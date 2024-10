De Laurentiis: «la Serie A paga oltre il 60% delle entrate fiscali che lo Stato incassa dallo sport» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) De Laurentiis: «la Serie A paga oltre il 60% delle entrate fiscali che lo Stato incassa dallo sport». In serata Aurelio De Laurentiis pubblica un comunicato sulla questione autonomia Lega Serie A. Scrive De Laurentiis: Non tutti sanno che la Serie A, tramite la mutualità, contribuisce al sistema federale finanziando il calcio italiano. Infatti finanzia parte dei costi della Federcalcio, della Serie B, della Lega Pro e della Lega dilettanti. E questo avviene con 120 milioni annui, pari al 10% di tutti i suoi introiti dai diritti audiovisivi. Inoltre, la Serie A paga oltre il 60% delle entrate fiscali che lo Stato incassa dallo sport. Ilnapolista.it - De Laurentiis: «la Serie A paga oltre il 60% delle entrate fiscali che lo Stato incassa dallo sport» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) De: «lail 60%che lo». In serata Aurelio Depubblica un comunicato sulla questione autonomia LegaA. Scrive De: Non tutti sanno che laA, tramite la mutualità, contribuisce al sistema federale finanziando il calcio italiano. Infatti finanzia parte dei costi della Federcalcio, dellaB, della Lega Pro e della Lega dilettanti. E questo avviene con 120 milioni annui, pari al 10% di tutti i suoi introiti dai diritti audiovisivi. In, lail 60%che lo

Il Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato una nota del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha fatto chiarezza sulla situazione legata a Gabriele Gravina.

