Corriere dello Sport – Casadó che tandem con Pedri

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 2024-10-28 23:51:11 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Con il suo dinamismo ha messo in crisi Valverde e Tchouameni. Pressing, geometrie, tackle. Marcè un altro dono della cantera del Barcellona, che sabato sera ha chiuso il Real Madrid in un recinto e l’ha battuto 4-0 al Bernabeu. Terza partita da titolare in questo campionato, Hansi Flick l’ha schierato accanto anel 4-2-3-1, dietro una batteria di trequartisti formata da Yamal, Fermin Lopez e Raphinha. Musica per Lewandowski, grande protagonista con una doppietta. LE STATISTICHE –è un centrocampista totale, ha ventuno anni, in 270 minuti ha toccato 151 palloni: 88% di passaggi riusciti. Ha firmato due assist. Ha vinto quindici duelli. Tredici recuperi. Sei anticipi.