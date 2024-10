Come collegare l’account EA a Twitch (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Electronic Arts ha avviato negli ultimi anni una collaborazione con la nota piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, Twitch che, in particolare, consente agli appassionati di FC ULTIMATE TEAM di ottenere periodicamente ricompense gratuite. Affinché ciò avvenga è pero innanzitutto necessario collegare il proprio account EA Sports a quello di Twitch. Si tratta di un’operazione semplicissima che richiedere pochissimi clic! Ecco la guida per collegare l’account di FC 25 a Twitch e ricevere i premi guardando le dirette dei tornei del circuito FC Pro che ti permetteranno di sbloccare gli obiettivi dedicati! Gli eventi verranno trasmessi sul canale Twitch ufficiale di EA Sports FC Collega il tuo account EA a Twitch per ottenere drop guardando gli streaming. Il tuo account EA può essere collegato a un solo account Twitch durante tutto il suo periodo di validità. Imiglioridififa.com - Come collegare l’account EA a Twitch Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Electronic Arts ha avviato negli ultimi anni una collaborazione con la nota piattaforma di streaming di proprietà di Amazon,che, in particolare, consente agli appassionati di FC ULTIMATE TEAM di ottenere periodicamente ricompense gratuite. Affinché ciò avvenga è pero innanzitutto necessarioil proprio account EA Sports a quello di. Si tratta di un’operazione semplicissima che richiedere pochissimi clic! Ecco la guida perdi FC 25 ae ricevere i premi guardando le dirette dei tornei del circuito FC Pro che ti permetteranno di sbloccare gli obiettivi dedicati! Gli eventi verranno trasmessi sul canaleufficiale di EA Sports FC Collega il tuo account EA aper ottenere drop guardando gli streaming. Il tuo account EA può essere collegato a un solo accountdurante tutto il suo periodo di validità.

