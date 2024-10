Biden attacca i fan di Trump: «Sono spazzatura». Scoppia la polemica e lui raddrizza il tiro – Il video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Donald Trump non ha carattere. Non gli interessa della comunità latina. L’altro giorno uno degli oratori a un suo comizio ha definito Porto Rico un’isola galleggiante di spazzatura. L’unica spazzatura che vedo galleggiare là fuori Sono i suoi sostenitori». Sono le parole utilizzate da Joe Biden mentre parlava a riguardo delle battute razziste contro i portoricani durante il comizio di Trump a New York. È Scoppiata la polemica con JD Vance che ha definito «disgustose» le parole del presidente americano perché «attaccano metà del Paese». Lo stesso Trump ha colto la palla al balzo e ha commentato le parole di Biden: «Una cosa terribile da dire». E le ha definite peggiori di quando Hillary Clinton nel 2016 chiamò «deplorevoli» i sostenitori del repubblicano. October 30, 2024 La replica della Casa Bianca Biden ha successivamente raddrizzato il tiro. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Donaldnon ha carattere. Non gli interessa della comunità latina. L’altro giorno uno degli oratori a un suo comizio ha definito Porto Rico un’isola galleggiante di. L’unicache vedo galleggiare là fuorii suoi sostenitori».le parole utilizzate da Joementre parlava a riguardo delle battute razziste contro i portoricani durante il comizio dia New York. Èta lacon JD Vance che ha definito «disgustose» le parole del presidente americano perché «no metà del Paese». Lo stessoha colto la palla al balzo e ha commentato le parole di: «Una cosa terribile da dire». E le ha definite peggiori di quando Hillary Clinton nel 2016 chiamò «deplorevoli» i sostenitori del repubblicano. October 30, 2024 La replica della Casa Biancaha successivamenteto il

