Thesocialpost.it - Bambino mangia solo hamburger e patatine ma inizia a perdere la vista: cieco a 12 anni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una storia drammatica di cui è protagonista unamericano di 12. Il ragazzinovafritte,, salsa ranch, ciambelle glassate e succhi di frutta, rifiutandosi di provare altri cibi o di assaggiare di nuovi. Ma questa insana abitudine alimentare lo ha portato in poco tempo alaad entrambi gli occhi.Leggi anche:ritirati: “Rischio salmonella”. Quali sono i lotti interessati Secondo quanto si è appreso, ilè diventato completamentein maniera permanente nel giro di poche settimane dall’insorgenza dei primi sintomi. La suadiminuiva quando si svegliava al mattino, migliorava durante il giorno e peggiorava di nuovo di notte. Tre settimane prima del suo ricovero in ospedale, i genitori lo avevano portato in una clinica optometrica per farlo visitare.