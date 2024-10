Amorim: «Futuro Manchester United? Niente è ancora deciso, sarà una mia scelta» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Ruben Amorim, allenatore portoghese dello Sporting Lisbona, sulla possibilità di allenare il Manchester United Ruben Amorim ha parlato della possibilità di allenare il Manchester United in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Sporting Lisbona contro il Nacional in Coppa. LE PAROLE – «C’è questo interesse da parte del Manchester United, ci Calcionews24.com - Amorim: «Futuro Manchester United? Niente è ancora deciso, sarà una mia scelta» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Ruben, allenatore portoghese dello Sporting Lisbona, sulla possibilità di allenare ilRubenha parlato della possibilità di allenare ilin conferenza stampa dopo la vittoria del suo Sporting Lisbona contro il Nacional in Coppa. LE PAROLE – «C’è questo interesse da parte del, ci

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Amorim, clamoroso sgarbo dello United al City: il motivo; Il Futuro di Amorim Incerto tra l'Interesse del Manchester United per il Tecnico dello Sporting Lisbona; Amorim mette in stand by il suo trasferimento al Manchester United: "Nulla è ancora deciso"; Amorim conteso da Sporting e Man. United. I club discutono sui tempi di preavviso; Amorim fa rotta sullo United: il debutto già domenica contro il Chelsea a Old Trafford?; Manchester United prendendo Amorim dimostra di non aver imparato dall'errore Ten Hag (The Athletic); Leggi >>>

Amorim fa rotta sullo United: il debutto già domenica contro il Chelsea a Old Trafford?

(gazzetta.it)

Dopo l'esonero di Ten Hag, "a Manchester sono pronti a pagare la clausola rescissoria di dieci milioni di euro": l'annuncio è stato dato dallo Sporting alla Borsa di Lisbona, dove il club è quotato. L ...

Amorim, clamoroso sgarbo dello United al City: il motivo

(corrieredellosport.it)

LONDRA - Il Manchester United stringe per Ruben Amorim, tecnico dello Sporting, come successore di Erik Ten Hag, esonerato lunedì. Per il club di Old Trafford sarebbe una doppia "vittoria" anche perch ...

Il Manchester United ha scelto Amorim: inglesi pronti a pagare subito la clausola rescissoria

(msn.com)

Il Manchester United sta lavorando a un accordo di massima con lo Sporting Lisbona per ingaggiare sin da subito il 39enne tecnico Ruben Amorim al posto ...

Manchester United, Amorim sarà il nuovo allenatore: Sporting Lisbona informato della clausola, le cifre

(msn.com)

Il suo profilo era nell`aria, come candidato numero uno per il post ten Hag – sollevato dall`incarico di manager del Manchester United nel corso della giornata.