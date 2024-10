Movieplayer.it - A Cinecittà World va in scena la festa di Halloween più grande d’Italia

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al parco disono previste le treNights del 31 ottobre, 1 e 2 novembre per un weekend da brivido Tra brividi, zucche e divertimento senza fine, aesplode lacon le treNights del 31 ottobre, 1 e 2 novembre. Dalle 11 fino al mattino, tra feste in maschera, cene a tema e spettacoli, nel Parco divertimenti di Roma andrà inil Party dipiùd'Italia con 40 attrazioni, 7 padiglioni musicali tra concerti e DJ Set, la Parata die la paurosa Zombie Walk. La notte dicontinuerà inoltre con un festival Trap, Rap, Hip-Hop con tanti protagonisti come Noyz Narcos, Frah Quintale, Flaza, Spender e Damianito, un concerto/DJ