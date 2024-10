Valmadrera piange la morte della volontaria Cristina Rusconi (Di martedì 29 ottobre 2024) Lutto a Valmadrera per la scomparsa di Cristina Rusconi. La donna, 58 anni, si è spenta domenica sera fa dopo una lunga lotta con una malattia che non le ha lasciato scampo: volontaria all'interno dell'oratorio, era solita collaborare con le iniziative del fondo "Beppe Silveri per le missioni" Leccotoday.it - Valmadrera piange la morte della volontaria Cristina Rusconi Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lutto aper la scomparsa di. La donna, 58 anni, si è spenta domenica sera fa dopo una lunga lotta con una malattia che non le ha lasciato scampo:all'interno dell'oratorio, era solita collaborare con le iniziative del fondo "Beppe Silveri per le missioni"

