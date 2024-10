“Una selva di libri di giovedì” a Selvazzano, incontro con Umberto Matino a palazzo Eugenio Maestri (Di martedì 29 ottobre 2024) giovedì 31 ottobre alle ore 18.30 in Sala Caterina Cornaro presso la Biblioteca “Melchiorre Cesarotti” a palazzo Eugenio Maestri riapre i battenti la terza edizione della rassegna “Una selva di libri. Di giovedì”, a cura della divulgatrice letteraria e giornalista Valentina Berengo, in un Padovaoggi.it - “Una selva di libri di giovedì” a Selvazzano, incontro con Umberto Matino a palazzo Eugenio Maestri Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024)31 ottobre alle ore 18.30 in Sala Caterina Cornaro presso la Biblioteca “Melchiorre Cesarotti” ariapre i battenti la terza edizione della rassegna “Unadi. Di”, a cura della divulgatrice letteraria e giornalista Valentina Berengo, in un

