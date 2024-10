Terremoto di 3.7 lungo la costa anconetana avvertito dalla popolazione (Di martedì 29 ottobre 2024) Un Terremoto di 3.7 gradi della scala Richter è avvenuto alle 17,48 lungo la costa marchigiana, a circa 22 chilometri dalla terra, nei pressi di Senigallia. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in diversi comuni, compreso quello di Ancona. La profondità è stata rilevata a 25 chilometri. Anconatoday.it - Terremoto di 3.7 lungo la costa anconetana avvertito dalla popolazione Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Undi 3.7 gradi della scala Richter è avvenuto alle 17,48lamarchigiana, a circa 22 chilometriterra, nei pressi di Senigallia. La scossa è stata avvertitain diversi comuni, compreso quello di Ancona. La profondità è stata rilevata a 25 chilometri.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:magnitudo 3,7 con epicentro nel cosentino: sisma avvertito in tutta la Calabria;di magnitudo 7.2 al largo del Perù, rientrata l’allerta tsunami: le cause della forte scossa;a Taiwan di magnitudo 7,4. Palazzi crollati e vittime. Procedono le operazioni di soccorso;Taiwan, scossa di magnitudo 5,3 avvertito anche a Taipei; OUT - Campi Flegrei: continuano le scosse di. L'ultima di 3,7; Allerta tsunami dopo ilal largo del Perù di magnitudo 7.2, poi due forti scosse: il video del sisma; Leggi >>>

Trema la costa delle Marche: scossa di terremoto di Magnitudo 3.7 in mare

(corriereadriatico.it)

SENIGALLIA - Nuova scossa di terremoto spaventa la costa nord delle Marche, ma per fortuna al momento non sono stati segnalati danni. La scossa è avvuneta nella zona di mare pochi ...

Terremoto MARCHE, scossa di magnitudo 3.7 a Marotta, tutti i dettagli

(3bmeteo.com)

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7, si è verificata alle ore 17:48 con epicentro a Marotta, in provincia di Pesaro e Urbino. La profondità stimata è stata di circa 25.1 Km. Potete monitorare ...

Terremoto magnitudo 3,7 con epicentro nel cosentino: sisma avvertito in tutta la Calabria

(it.blastingnews.com)

L'epicentro del terremoto è stato indicato dall'INGV a 3 km est del Comune di Cellara, in provincia di Cosenza ...

Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.7 a Cellara

(notizie.it)

Il 15 ottobre 2023, una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata a circa tre chilometri a ... La sua posizione geologica, situata lungo la linea di confine tra la placca africana e ...