Tennis: Torneo Jiujiang. Trevisan torna a vincere dopo 47 giorni (Di martedì 29 ottobre 2024) La toscana ha sconfitto al primo turno in due rapidi set la cinese Zheng Jiujiang (CINA) - Sorride Martina Trevisan, tornata a vincere dopo 47 giorni. Numero 136 del ranking mondiale, la Tennista toscana ha sconfitto per 6-1 6-2 la cinese Wushuang Zheng, 25enne numero 352 WTA, che ha vinto cinque ti Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Jiujiang. Trevisan torna a vincere dopo 47 giorni Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La toscana ha sconfitto al primo turno in due rapidi set la cinese Zheng(CINA) - Sorride Martinata a47. Numero 136 del ranking mondiale, lata toscana ha sconfitto per 6-1 6-2 la cinese Wushuang Zheng, 25enne numero 352 WTA, che ha vinto cinque ti

Nessun problema per Martina Trevisan, che vince in due set all’esordio nel Wta 250 di Jiujiang 2024 battendo per 6-1 6-2 la padrona di casa Wushuang Zheng. L’azzurra inizia il match portandosi subito sul 3-0, ed è brava poi a resistere al tentativo ...

Inizia con il piede giusto il torneo di Jiujiang per Martina Trevisan. Una vittoria comoda comoda per la tennista toscana nel primo turno sul cemento cinese, con la wild card Wushuang Zheng che si arrende in nemmeno 90 minuti con il punteggio di ...

Una vittoria e una sconfitta nel WTA 250 cinese: netto il successo della toscana Comincia con una vittoria il percorso di Martina Trevisan nel WTA 250 di Jiujiang (Cina). La fiorentina ha inflitto un ...

Inizia con il piede giusto il torneo di Jiujiang per Martina Trevisan. Una vittoria comoda comoda per la tennista toscana nel primo turno sul cemento ...

Sulla strada di Danilovic potrebbe esserci Trevisan. L'italiana se la vedrà con la wild card Wushuang Zheng. Nella stessa zona figura proprio la numero due del seeding Sramkova. Stefanini, a ...

Si è aperto il primo turno degli Jiangxi Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 scattato a Jiujiang, in Cina: sul cemento outdoor asiatico ...