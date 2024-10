Notizie.com - Sara Centelleghe uccisa senza un perché. Il killer al gip: “Dovevo incontrare l’amica per la droga”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Jashandeep Badhan è stato interrogato in ospedale questa mattina dal gip del Tribunale di Bergamo. Il 19enne di origine indiana è accusato dell’omicidio di, vicina di casa di 18 anni, a Costa Volpino.un. Ilal gip: “per la” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.comBadhan è tornato ad ammettere le proprie responsabilità davanti alla giudice Alessandra Solombrino, che si è riservata ma che stretto giro dovrebbe convalidare il fermo emesso in precedenza dalla Procura della Repubblica bergamasca. Il 19enne è stato trasferito dal di via Gleno a Bergamo all’ospedale Papa Giovanni XXIII per essere tenuto sotto controllo sanitario e per impedirgli gesti di autolesionismo. Al nosocomio il presuntosta inoltre curando la ferita alla mano destra che si era accidentalmente causato mentre uccideva