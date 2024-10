Tg24.sky.it - Roma, mangia un dolce e muore per choc anafilattico a 14 anni: era allergica alle arachidi

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una vacanza si è trasformata in tragedia per una famiglia inglese, giunta aper una settimana di ferie. Durante un pranzo in un ristorante nel quartiere Gianicolense, la figlia della coppia, una 14enne, è morta in seguito a un gravedopo aver consumato un dessert. La ragazzina erae ilconteneva tracce di frutta secca. Nonostante i rapidi soccorsi e il trasferimento al San Camillo, la giovane non ce l’ha fatta.