Ilrestodelcarlino.it - Ragnatele giganti sui campi dell’Emilia Romagna, il fenomeno scatena i social

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Reggio Emilia, 29 ottobre 2024 – Milioni di piccoli ragni neri hanno ricoperto di veli di, soprattutto nella media e bassa pianura reggiana, che ora appaiono avvolti in fantasmatici teli bianchi quasi come decorazioni per Halloween. In tempismo perfetto. Si tratta di uncurioso che sta facendo impazzire i: secondo molti non è stato mai osservato nella nostra pianura in queste proporzioni, mentre altri affermano di averne avuto esperienza già in passato. Sta di fatto che gli aracnidi sembrano essersi lanciati in “tessiture” selvagge. Gatto selvatico, è il primo avvistamento: trovato morto vicino a Mirabilandia In tanti sul web rilevano lo spettacolo della natura, qualcuno racconta di aver trovato il fanale e il manubrio della bici tutto ricoperto di, tanto che “sembrava cotone”.