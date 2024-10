Cultweb.it - Quando ci fu il martedì nero di Wall Street e cosa scatenò?

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il 29 ottobre 1929 è passato alla storia. come ildi, un giorno come tanti capace di cambiare completamente il percorso economico mondiale. In poche ore, infatti, un’ondata di panico travolge il mercato finanziario, facendo crollare i valori azionari in modo vertiginoso e innescando una delle più gravi crisi economiche del XX secolo ossia la Grande Depressione. Le radici di questa crisi affondano nel decennio precedente, ossia in quelli che vengono ricordati come “i ruggenti anni venti” raccontati nelle pagine dei romanzi di Francis Scott Fitzgerald. Dietro l’immagine di una società dorata, votata all’edonismo, al divertimento e ad un impulso economico diretto solo all’acquisto e allo sperpero, si nascondono delle fragilità profonde.