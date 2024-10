Unlimitednews.it - Pringles e Movember di nuovo insieme nel mese dedicato a salute maschile

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – In occasione deldi novembre,allarinnova la sua partnership con, l’organizzazione benefica globale che si impegna a favore del benessere degli uomini. Attraverso questa collaborazione, giunta al secondo anno in Italia, il brand mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche legate allamentale e fisica, offrendo consigli e risorse utili per affrontare conversazioni trasparenti sul tema.Secondo alcune ricerche che indagano il benessere delle nuove generazioni, negli ultimi anni l’indice dimentale dei giovani tra i 14 e i 34 anni in Italia ha registrato una preoccupante flessione e, in particolare, il tasso di soddisfazione per la propria vita risulta più basso fra i ragazzi rispetto alle loro coetanee.