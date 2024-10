Formiche.net - Più Balcani in Ue? Grazie all’Italia. Tajani a Lubiana

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Avanti con un partenariato tra Italia e Slovenia che abbia una dimensione europea. Questo l’indirizzo che il ministro degli esteri, Antonio, ha sottolineato in occasione del Comitato ministeriale Italia-Slovenia a. Un momento denso di temi, quello tra i vertici dei due paesi, sia in riferimento all’agenda europea di allargamento sia al ruolo che l’Italia può svolgere nell’intero costoneco come pivot politico. Quale partenariato? L’esperienza delle capitali della cultura Gorizia-Nova Gorica è significativa per lasciarsi la storia alle spalle, ha osservato, parlando alla stampa con la sua omologa slovena, Tanja Fajon, e aggiungendo che la minoranza italiana in Slovenia e quella slovena in Italia devono avere gli stessi valori e obiettivi.