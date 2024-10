Tvpertutti.it - Perché Eleonora Cecere ha abbandonato GF? Questa è la verità

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il recente abbandono dial Grande Fratello ha sollevato un polverone sui social. L'ex membro del celebre trio di Non è la Rai, ha deciso di uscire dal reality show condotto da Alfonso Signorini dopo aver ricevuto una lettera dal marito Luigi Galdiero, che le chiedeva di tornare a casa per occuparsi della famiglia. Questo gesto ha scatenato critiche contro l'uomo, accusato di egoismo e di aver posto fine, in modo unilaterale, al sogno della moglie di rilanciarsi professionalmente. Sui social, molti utenti hanno accusato Luigi di aver costrettoa rinunciare al Grande Fratello per motivi personali, interpretando il suo gesto come un tentativo di interrompere il percorso della moglie per egoismo.