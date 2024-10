Terzotemponapoli.com - Napoli, le considerazioni di Montefusco

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’ex calciatore ed ex allenatore delVincenzoè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Difesa delprima in Serie A? È il risultato del grande equilibrio dato da Conte alla squadra, la difesa è protetta dal centrocampo, tutti si fanno una mano in fase di ripiegamento. L’arrivo di Buongiorno ha dato ulteriori certezze a Conte, lo reputo il miglior difensore in Italia al momento. Conte può contare su giocatori importanti grazie ai quali ha registrato l’intera fase difensiva azzurra”. Conte e il mercato del“Ilha speso 150 milioni e ha preso Conte per vincere: lui non si accontenta di fare la comparsa. Bada al sodo e vuole vincere.