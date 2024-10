Napoli, De Laurentiis: "Non è mai facile vincere a Milano, bravi tutti" (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Napoli non si ferma più e sbanca San Siro. I partenopei si impongono sul Milan con il risultato di 2-0 nella decima giornata del campionato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilnon si ferma più e sbanca San Siro. I partenopei si impongono sul Milan con il risultato di 2-0 nella decima giornata del campionato

Aurelio De Laurentiis torna a farsi sentire: il patron del Napoli fa capolino su Twitter al fischio finale di Milan-Napoli, gara vinta dai suoi azzurri con un deciso 2-0 e che permette alla squadra di ...

Non può che festeggiare anche Aurelio De Laurentiis, che esattamente al triplice fischio di Colombo ha postato su X: “Bravi tutti! Non è mai banale vincere a Milano!! Forza Napoli Sempre”. Bravi tutti ...

I tifosi attendono novità legate alla terza maglia della SSC Napoli, che non è stata ancora resa nota. Spunta la risposta di Valentina De Laurentiis, messa alle strette dai supporters azzurri. Manca s ...

"Bravi tutti! Non è mai banale vincere a Milano!! Forza Napoli Sempre", scrive il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su X, dopo la vittoria del Napoli contro il Milan a San Siro. Bravi tutti!