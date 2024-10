Moncaro, dal ricorso alla vendita. E adesso cosa succede? Dieci domande, dieci risposte (Di martedì 29 ottobre 2024) 1 Che differenza c?è tra la liquidazione coatta amministrativa e la liquidazione giudiziale?Quest?ultima è l?equivalente della vecchia procedura concorsuale che Corriereadriatico.it - Moncaro, dal ricorso alla vendita. E adesso cosa succede? Dieci domande, dieci risposte Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di martedì 29 ottobre 2024) 1 Che differenza c?è tra la liquidazione coatta amministrativa e la liquidazione giudiziale?Quest?ultima è l?equivalente della vecchia procedura concorsuale che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, dal. E adesso cosa succede? Dieci domande, dieci risposte; Crac, è scontro frontale. Il ministero del Made in Italy: «Uncontro il Tribunale»; La crisi della. Concordato in continuità, oggi è il giorno della verità; Default, si muove la filiera Governo-Regione. Il governatore Acquaroli: «Tutelare l’occupazione»; Il ponte sullo Stretto e il guaio delladi Eurolinkfamiglia Mainetti; Ascensore con 5 ragazzi dentro precipita di un piano, tragedia sfiorata: salvi grazie ai “paracadute” di sicur; Leggi >>>

Moncaro, dal ricorso alla vendita. E adesso cosa succede? Dieci domande, dieci risposte

(msn.com)

1 Che differenza c’è tra la liquidazione coatta amministrativa e la liquidazione giudiziale? Quest’ultima è l’equivalente della vecchia procedura concorsuale ...

Moncaro, il Ministero studia il ricorso contro il Tribunale

(rainews.it)

Domani incontro dei soci con il curatore fallimentare Pollio mentre la riunione convocata dal commissario governativo Cocconi potrebbe slittare a mercoledì ...

Caso Moncaro, è scontro tra il ministero del Made in Italy e il Tribunale di Ancona su chi dovrà gestire la liquidazione

(gamberorosso.it)

Da Fratelli d'Italia fanno sapere che il ministro Urso sarebbe pronto a ricorrere contro la sentenza di fallimento ...

Crisi Moncaro, il ministro Urso: "Pronti a prendere tutte le misure per salvare l'azienda"

(rainews.it)

Intanto prosegue la tensione fra i due commissari, quello governativo e quello nominato dal Tribunale fallimentare. Il governo valuta il ricorso contro la decisione dei giudici di Ancona in modo da ge ...