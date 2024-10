Ilnapolista.it - Milan-Napoli 0-2, Lukaku e Kvara. Conte ci ha visto lungo

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilè avanti per due reti sula San Siro al 43esimo del primo tempo. Il raddoppio arriva da. Manovra avvolgente degli azzurri che grazie ad una giocata strepitosa di McTominay portatskhelia al destro che è chirurgico. Non può far niente Maignan. Leggi anche: Aiuto, si è rimpicciolitoil mistero delIl primo gol invece è messo a segno dal tanto criticatoal 6?. Azione perfetta del: Anguissa serve centralmente, che fisicamente si impone su Pavlovic insaccando con il mancino il vantaggio azzurro. Leggi anche:ha segnato 4 gol e servito 4 assist in questa stagione. Come lui solo Lookman Il tecnico Antonioaveva tenuto il georgiano a riposo nella sfida di sabato contro il Lecce facendolo entrare solo al 72esimo proprio in vista di questa difficile sfida contro i rossoneri L'articolo0-2,