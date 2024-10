Milan in emergenza contro il Napoli: altri guai per Fonseca (Di martedì 29 ottobre 2024) Milan praticamente in emergenza contro il Napoli a causa della defezione dell’ultima ora: Fonseca non potrà contare sul suo top player Polemiche e sorprese per Milan-Napoli. A seguito del rinvio del match tra i rossoneri ed il Bologna, che si sarebbe dovuto disputare lo scorso weekend, Fonseca non può schierare Theo Hernandez e Reijnders che dovranno scontare le rispettive squalifiche. Oltre questo problema, gli scorsi giorni si è fermato anche Gabbia, il difensore rivelazione di quest’inizio di stagione per il Milan. Titolare e anche convocato da Spalletti per la Nazionale. Poi il caso Leao, che continua a far discutere per il suo atteggiamento in campo e fuori. Infine, l’ultim’ora: Pulisic out per Milan-Napoli. Infatti, il centrocampista americano è costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un’influenza che l’ha praticamente messo KO. Spazionapoli.it - Milan in emergenza contro il Napoli: altri guai per Fonseca Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 29 ottobre 2024)praticamente inila causa della defezione dell’ultima ora:non potrà contare sul suo top player Polemiche e sorprese per. A seguito del rinvio del match tra i rossoneri ed il Bologna, che si sarebbe dovuto disputare lo scorso weekend,non può schierare Theo Hernandez e Reijnders che dovranno scontare le rispettive squalifiche. Oltre questo problema, gli scorsi giorni si è fermato anche Gabbia, il difensore rivelazione di quest’inizio di stagione per il. Titolare e anche convocato da Spalletti per la Nazionale. Poi il caso Leao, che continua a far discutere per il suo atteggiamento in campo e fuori. Infine, l’ultim’ora: Pulisic out per. Infatti, il centrocampista americano è costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un’influenza che l’ha praticamente messo KO.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inil: altri guai per Fonseca;live dalle 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv;è sfida Scudetto;al bivio con i cerotti:iltra assenze e qualche dubbio;, Fonseca stupisce ancora | Follia assoluta per battere il. Lobotka ancora out, Diavoli in: le probabili formazioni; Leggi >>>

Milan-Napoli live dalle 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv

(ilmattino.it)

Primo in classifica con 4 punti sull'Inter e 5 sulla Juventus, il Napoli torna in campo martedì a San Siro nell'anticipo della decima giornata di serie A. Nella Scala del calcio, ...

Milan, risentimento al polpaccio per Gabbia: out contro il Napoli, Real Madrid a rischio. Emergenza per Fonseca

(msn.com)

Tegola in casa Milan: durante l`allenamento odierno, tenutosi in mattinata, il primo dopo la mancata disputa della sfida valida per la nona giornata contro il Bologna,.

Milan-Napoli LIVE dalle 20.45: Pulisic out con l'influenza, le ultime sulle formazioni

(msn.com)

Big match a San Siro per la decima giornata di Serie A: alle 20.45 si affrontano Milan e Napoli. I rossoneri di Paulo Fonseca, 14 punti, tornano in campo dopo lo.

Milan, emergenza in difesa, Gabbia fuori contro il Napoli

(informazione.it)

Domenica di lavoro a -2 da Milan-Napoli Colazione a Milanello questa mattina prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato… Leggi ...