Michter's riceve il più alto riconoscimento del settore: il whisky più ammirato al mondo nel 2024 (Di martedì 29 ottobre 2024) LOUISVILLE, Kentucky, 29 ottobre 2024 /PRNewswire/



L'elenco 2024 dei whisky più ammirati al mondo, appena pubblicato da Drinks International, include leggendari distillerie scozzesi, giapponesi, irlandesi e oltre. Per il secondo anno consecutivo Michter's, produttore di bourbon, whisky di segale e whisky americano con sede a Louisville, si è classificata al primo posto nella classifica delle prime 50. Le classifiche, stilate da un'Accademia di acquirenti di bevande indipendenti, giornalisti, baristi ed esperti di whisky provenienti da oltre 20 paesi, rappresentano l'apice del successo nel commercio mondiale di whisky. La classifica annuale di Drinks International è considerata la lista definitiva dei migliori whisky del mondo. Springbank e Yamazaki, gli omonimi brand di due leggendarie distillerie, sono stati nominati whisky più ammirato, rispettivamente nel 2022 e nel 2021.

Michter's riceve il più alto riconoscimento del settore: il whisky più ammirato al mondo nel 2024

I risultati del 2024 dimostrano che il whisky americano è riconosciuto per la sua eccellenza dagli intenditori di tutto il mondo. Commenta Joseph J. Magliocco, presidente Michter's: Tutto il nostro te ...

