"Mi ha rubato tutti i dipendenti, voglio 250mila euro di risarcimento per concorrenza sleale" (Di martedì 29 ottobre 2024) I dipendenti lasciano l’azienda in massa e se ne vanno a lavorare nella società rivale e scatta l’azione civile per concorrenza sleale. Al termine del processo, però, emerge solo la “generalizzata insoddisfazione della situazione lavorativa statica e prospettica” che ha spinto i dipendenti a Perugiatoday.it - "Mi ha rubato tutti i dipendenti, voglio 250mila euro di risarcimento per concorrenza sleale" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilasciano l’azienda in massa e se ne vanno a lavorare nella società rivale e scatta l’azione civile per. Al termine del processo, però, emerge solo la “generalizzata insoddisfazione della situazione lavorativa statica e prospettica” che ha spinto i

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino, stupro di gruppo al Valentino. La vittima: «Mi ha rubato il cellulare, l'ho rincorso. Sono arrivati altri ragazzi e mi hanno violentata»

(torino.corriere.it)

«Erano le 17, poco prima di arrivare a Porta Nuova stavo cercando un bancomat, ma poi ho incrociato un ragazzo giovane, sui 18 anni, con l’accento arabo che mi ha chiesto se avessi ... me è stato ...

“Mi hanno rubato l’identità, chiedo giustizia”. L’incubo di un cittadino di Marnate sommerso di multe

(legnanonews.com)

Gli hanno rubato l’identità per diverse ... nota società multinazionale dove qualcuno ha affittato una macchina a mio nome e ne ha combinate di tutti i colori». Nel giro di pochi mesi a ...

Solofra, Festa al primo incontro politico: «Mi hanno rubato la fascia»

(ilmattino.it)

«La fascia me l'hanno rubata, lo dice la Cassazione, ma l'affetto delle persone non può togliermelo nessuno. La gente sa che su di me sono state dette solo falsità, mi ...

Quadro rubato, Sgarbi prova a difendersi: “Accuse infondate, mie condotte trasparenti”. Poi le solite accuse a “certa stampa”

(ilfattoquotidiano.it)

Per la Procura di Macerata non ci sono dubbi: quel quadro di Rutilio Manetti è stato fatto modificare da Vittorio Sgarbi, che è indagato per riciclaggio, autoriciclaggio e contraffazione di opere d’ar ...