Gqitalia.it - Lo smart ring può davvero migliorare il nostro rapporto con salute e fitness?

(Di martedì 29 ottobre 2024) La popolarità delloè in crescita vertiginosa. La promessa è intrigante, lo infili al dito e con i suoi sensori è in grado di monitorare i più disparati parametri del benessere, dal battito cardiaco all’ossigenazione del sangue, dal consumo di calorie alla qualità del sonno. Il suo design essenziale, inoltre, lo rende indossabile 24/7. Eppure, nonostante l’interesse collettivo sia ai massimi storici, si tratta già di una tecnologia arrivata a un bivio: i prossimi mesi saranno essenziali per capire se l’anello intelligente resterà un gadget di nicchia, riservato a quell’incrocio - comunque mai del tutto trascurabile - tra i fan del tech e del; o se invece diventerà il fulcro della prossima rivoluzione wearable, affiancandosi in modo definitivo allowatch. Ma andiamo per ordine e proviamo a fissare qualche punto fondamentale.