"La scuola è la città", ecco i laboratori gratuiti di cucina multiculturale per i genitori degli studenti (Di martedì 29 ottobre 2024) Prende avvio il corso di cucina multiculturale proposto dalla cooperativa Cils nell’ambito del progetto “La scuola è la città: laboratorio aperto di competenze cortesi”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” con riferimento al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile Cesenatoday.it - "La scuola è la città", ecco i laboratori gratuiti di cucina multiculturale per i genitori degli studenti Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Prende avvio il corso diproposto dalla cooperativa Cils nell’ambito del progetto “Laè lao aperto di competenze cortesi”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” con riferimento al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alluvione - centro - scuola : la giunta incontra i cittadini per spiegare i progetti

(Ilrestodelcarlino.it)

Operazione trasparenza a Fontanelice. Il municipio guidato dal sindaco Gabriele Meluzzi ha fatto partire qualche giorno fa l’iniziativa ‘Facciamo il Punto’, una serie di incontri pubblici ideati per rendicontare alla cittadinanza l’attività ...

Sciopero scuola 31 ottobre - presidi e flash mob in 40 città

(Webmagazine24.it)

(Adnkronos) – Halloween? Sì della scuola, che proprio il 31 ottobre si fermerà per uno sciopero generale, proclamato da Flc Cgil con manifestazioni, presìdi e flash mob in 40 città italiane. A Roma la manifestazione si terrà davanti al ministero ...

La città dell’infanzia: "Invertiamo la rotta ripartendo dai bambini, Milano è un laboratorio"

(msn.com)

Scavuzzo: "La denatalità non è un alleato per superare carenze del personale. Investire e ridare dignità al ruolo dell’educatore. Facciamo squadra con gli atenei. Progetti in periferia contro la fuga ...

Patto scuola-imprese. Più corsi per formare lavoratori qualificati

(msn.com)

L’obiettivo dell’istituto professionale Buitoni per i propri studenti. La preside: "Pronti a tornare nella sede storica del Campaccio" .

La Scuola Capitanio apre le porte alla città: «Rete e innovazione»

(ecodibergamo.it)

GLI OPEN DAY. Sabato il primo incontro con le famiglie. La dirigente Amodeo: «Condivisione con il territorio». Don Poletti: «Fare del bene per le nuove generazioni».

La scuola come laboratorio del futuro sostenibile: al via il Patto di Comunità a Offida

(picenotime.it)

Il 19 Ottobre, all’Enoteca regionale di Offida, si è tenuto il primo di una serie di incontri mirati alla costruzione di un Patto di Comunità tra Comune, Scuola e Famiglie. Questo progetto in collabor ...