La nuova guida P&G insegna come applicare il concetto di economia circolare in casa

(Di martedì 29 ottobre 2024) P&G è da sempre attenta alla salvaguardia ambientale e, insieme a partner d’eccellenza, ha realizzato due guide gratuite dedicate al consumo responsabile, finalizzate a rendere più semplice l’adozione di stili di vita sostenibili anche nella routine quotidiana. La“Pianeta =”, nata dalla collaborazione con Altroconsumo, Corepla, EIIS e WWF Italia, è incentrata su un tema molto importante: l’. Suddivisa in due parti e in quattro aree tematiche, punta a sensibilizzare persone di tutte le età sulla sua importanza, fornendo informazioni e consigli utili per adottare, anche nella vita di tutti i giorni, comportamenti e abitudini che possono fare la differenza.