Jessica Morlacchi accusa Shaila di aver detto termini omofobi | L’ha chiamato F

(Di martedì 29 ottobre 2024) Javier Martinez ieri notte dopo la puntata del Grande Fratello ha iniziato a vuotare il sacco ed ha svelato alcune delle cattiverie cheGatta avrebbe vomitato sui suoi coinquilini. Stando ai racconti del bel pallavolista argentino, l’ex velina avrebbe usato duemolto offensivi per MariaVittoria Minghetti e Amanda Lecciso e uno anche per Lorenzo Spolverato. Pare infatti che la Gatta abbia avuto dei dubbi sull’orientamento del modello al quale si è avvicinata carnalmente durante l’erasmus in Spagna. A spiegare meglio quello che sarebbe accaduto c’ha pensatosuGatta: “Gli ha dato del gay ma usando la parola con la F”. In piena notteha fatto una confidenza a Luca Calvani: “Noi non è che siamo indignate per come si è comportata con Javier. Adesso stavamo parlando di altro.