Incanto a fumetti Il giro del mondo della creatività

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un viaggio a 360 gradi nella, nella storialetteratura disegnata, così come nel futuro. Il tutto, ovviamente, attraverso autori, personaggi e case editrici di tutto il. Come sempre ricco il menu di Lucca Comics & Games per quanto riguarda la parte ’comics’ appunto. Partiamo dall’omaggio per i 50 annirivista ’Métal Hurlant’, un periodico che ha rivoluzionato ildel fumetto, ideato alla fine del 1974, dal critico e sceneggiatore Jean-Pierre Dionnet, dagli autori Jean ’Moebius’ Giraud e Philippe Druillet, e da Bernard Farkas che ebbe il ruolo di manager. Il festival Lucca Comics & Games vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Luce!) come media partner, impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate.