In Italia i fornelli a gas stanno accorciando la vita delle persone (Di martedì 29 ottobre 2024) La ricerca fatta dall’Università Jaume I in Spagna: più di 10.000 Italiani avvelenati ogni giorno dai fornelli. Siamo il Paese più colpito d’Europa. Dday.it - In Italia i fornelli a gas stanno accorciando la vita delle persone Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La ricerca fatta dall’Università Jaume I in Spagna: più di 10.000ni avvelenati ogni giorno dai. Siamo il Paese più colpito d’Europa.

Il pericolo si nasconde in casa, allarme fornelli a gas. Lo studio: "Emettono gas tossici"

Lo denuncia dell'Associazione medici per l'ambiente: "Gli Stati più colpiti sono Italia, Polonia, Romania, Francia e Regno Unito" ...

A quanto pare, le cucine a gas ci stanno uccidendo più di quanto non crediamo

Allarme fornelli a gas: “Accorciano la vita degli italiani” Lo denuncia l'Isde. Gli Stati più colpiti sono Italia, Polonia, Romania, Francia e Regno Unito L'inquinamento causato dai… Leggi ...

I fornelli a gas sono la principale causa di inquinamento domestico in italia

Secondo l’Isde, l’inquinamento prodotto dai fornelli a gas, provoca ogni anno in Italia 12.706 morti premature, numero superiore a qualsiasi altro paese europeo ...

Fornelli a gas, l’Italia è la peggiore in Europa per morti premature da NO2

Le sostanze inquinanti rilasciate dai fornelli a gas provocano 40.000 decessi prematuri in tutta Europa. Più di 1 morto su 4 è italiano ...