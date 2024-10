In Cdm norme su giustizia e tributi, no sicurezza banche dati (Di martedì 29 ottobre 2024) Decreti legislativi in materia tributaria, probabilmente lo stato di emergenza per Bologna e le altre aree colpite dall'ultima ondata di maltempo. Questi alcuni dei punti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si riunirà oggi alle 16 a Palazzo Chigi. Non ci sarà invece - secondo quanto si apprende da fonti di governo - un nuovo provvedimento ad hoc sulla sicurezza delle banche dati, al centro dell'attenzione della politica dopo quanto sta emergendo dall'inchiesta di Milano. Ilfogliettone.it - In Cdm norme su giustizia e tributi, no sicurezza banche dati Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Decreti legislativi in materia tributaria, probabilmente lo stato di emergenza per Bologna e le altre aree colpite dall'ultima ondata di maltempo. Questi alcuni dei punti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si riunirà oggi alle 16 a Palazzo Chigi. Non ci sarà invece - secondo quanto si apprende da fonti di governo - un nuovo provvedimento ad hoc sulladelle, al centro dell'attenzione della politica dopo quanto sta emergendo dall'inchiesta di Milano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Fisco, dal Cdm ok definitivo ai primi tre testi unici. Ipotesi competenze cybercrime alla Procura ...; Sanzioni, giustizia tributaria e tributi minori, primo via libera dal Cdm ai Testi unici; Il CdM approva i primi tre Testi unici della delega fiscale; Testo Unico Riscossione 2024, ok dal CdM. Entrata in vigore e novità ; Fisco, primo sì da CdM a testo unico su riscossione. Leo: "Avanti con semplificazione"; Consiglio dei Ministri n. 89: approvati ulteriori decreti attuativi della riforma del sistema fiscale; Leggi >>>

CdM, ok definitivo a primi tre Testi unici fisco

(teleborsa.it)

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

Fisco, dal Cdm ok definitivo ai primi tre testi unici. Ipotesi competenze cybercrime alla Procura Antimafia

(msn.com)

Approvati in via definitiva i primi tre testi unici: giustizia tributaria, tributi erariali minori e sanzioni tributarie amministrative e penali ...

Fisco, ok definitivo CdM a 3 testi unici

(rainews.it)

"Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i primi tre testi unici: giustizia tributaria, tributi erariali minori e sanzioni tributarie amministrative e penali". Lo annuncia il vicemini ...

Leo, 'ok definitivo cdm ai primi tre Testi unici fisco'

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...