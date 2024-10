Ilrestodelcarlino.it - Il poliziotto ha ucciso per difendersi, lo Stato deve tutelarlo

(Di martedì 29 ottobre 2024) E' incredibile che a Verona venga fatta una colletta per pagare le spese legali alche haquel delinquente che cercava di accoltellarlo!! Lodov'e'? In Italia siamo maestri a dare le medaglie alle vedove dei caduti delle forze dell'ordine, processiamo chi non vorrebbe far sbarcare i terroristi anziché chi li trasporta per interessi, processiamo poliziotti e assolviamo i delinquenti. L'agente di Verona, non ha fatto altro che il proprio dovere, nessuno si è ancora accorto che solo in Italia comanda la delinquenza? Lotutelare moralmente ed economicamente ilche ha svolto il proprio dovere, perché altrimenti dimostra di stare dalla parte della delinquenza. Riccardo Ducci