Ia Accenture Song | innovazione al centro per il marketing del futuro

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – “ha implementato un nuovo modello operativo per ottimizzare i processi e favorire la collaborazione interna, ponendo l’IA generativa aldelle sue strategie per ildel”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Alessandro Diana,lead for Italy, Central Europe and Greece. “Siamo – spiega – uno dei più L'articolo Ia,alper ildelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.