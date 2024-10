Grande Fratello 25, Helena Prestes smaschera un concorrente che riceve alcol di nascosto dalla produzione: il nome (Di martedì 29 ottobre 2024) Un momento di tensione al Grande Fratello 25 ha visto Helena Prestes fare rivelazioni inaspettate su presunti favoritismi nei confronti di Lorenzo Spolverato. Durante una conversazione notturna, Helena ha dichiarato che Lorenzo riceverebbe trattamenti di favore dagli autori, confessando che “gli danno l’alcol solo a lui” e che avrebbe delle “comodità ” a differenza degli altri concorrenti. La regia del reality ha rapidamente staccato l’audio, tentando di bloccare la diffusione della conversazione, ma il video è ormai diventato virale su X, alimentando il dibattito sulla trasparenza della trasmissione. L’accusa di Helena ha gettato ombre sul programma e ha suscitato interrogativi tra i fan. Ecco cosa è emerso dalle sue parole. Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Helena Prestes smaschera un concorrente che riceve alcol di nascosto dalla produzione: il nome Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un momento di tensione al25 ha vistofare rivelazioni inaspettate su presunti favoritismi nei confronti di Lorenzo Spolverato. Durante una conversazione notturna,ha dichiarato che Lorenzorebbe trattamenti di favore dagli autori, confessando che “gli danno l’solo a lui” e che avrebbe delle “comodità ” a differenza degli altri concorrenti. La regia del reality ha rapidamente staccato l’audio, tentando di bloccare la diffusione della conversazione, ma il video è ormai diventato virale su X, alimentando il dibattito sulla trasparenza della trasmissione. L’accusa diha gettato ombre sul programma e ha suscitato interrogativi tra i fan. Ecco cosa è emerso dalle sue parole.

