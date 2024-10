Giorgia Meloni a Tripoli: "Il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia" (Di martedì 29 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è recata a Tripoli per partecipare al Business Forum italo-libico, il primo ad avere luogo in Libia dopo oltre dieci anni. Lo riporta una nota di Palazzo Chigi. L'evento, che ha visto una partecipazione particolarmente qualificata di rappresentanti del mondo imprenditoriale Italiano e libico, si è strutturato in quattro tavoli settoriali dedicati a energia, pesca e agroindustria, sanità e farmaceutica e infrastrutture e design, oltre a una sessione dedicata all'illustrazione delle forme di sostegno pubblico alle società Italiane che intendono impegnarsi in Libia da parte di Ice, Sace e Simest. Iltempo.it - Giorgia Meloni a Tripoli: "Il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La presidente del Consiglio,, accompagnata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è recata aper partecipare al Business Forum italo-libico, il primo ad avere luogo indopo oltre dieci anni. Lo riporta una nota di Palazzo Chigi. L'evento, che ha visto una partecipazione particolarmente qualificata di rappresentanti del mondo imprenditorialeno e libico, si è strutturato in quattro tavoli settoriali dedicati a energia, pesca e agroindustria, sanità e farmaceutica e infrastrutture e design, oltre a una sessione dedicata all'illustrazione delle forme di sostegno pubblico alle societàne che intendono impegnarsi inda parte di Ice, Sace e Simest.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Giorgia Meloni a Tripoli per il Business Forum Italia-Libia: "Ora facciamo un salto di qualità"; Meloni a Tripoli: “Rapporto con la Libia priorità per l'Italia e per l'Europa”; Meloni a Tripoli: «Rapporto con Libia è una priorità per Italia e Ue»; VIDEO: Meloni a Tripoli, ecco gli onori militari all’arrivo; Giorgia Meloni a Tripoli: "Il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia"; Meloni a Tripoli, ecco gli onori militari all’arrivo; Leggi >>>

Giorgia Meloni a Tripoli: "Il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia"

(iltempo.it)

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è recata a Tripoli ...

Meloni vola a Tripoli: "Rapporto con la Libia è priorità per l'Europa"

(msn.com)

Giorgia Meloni ha inaugurato il forum Italia-Libia sull'economia, annunciando l'apertura di un nuovo collegamento: "Ita Airways tornerà a collegare le nostre due nazioni dal gennaio 2025" ...

Meloni a Tripoli, ecco gli onori militari all’arrivo

(ilgiornale.it)

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata a Tripoli per partecipare al business forum italo-libico, il primo ad avere luogo in Libia dopo oltre dieci anni. (Alexander Jakhnagiev) ...

Giorgia Meloni i Tripoli for Italien-Libyen Business Forum

(notizie.it)

Statsministeren, Giorgia Meloni, è giunta a Tripoli per partecipare al Business Forum Italia-Libia, un evento cruciale per rafforzare le relazioni economiche tra i due paesi. Meloni è stata accolta al ...