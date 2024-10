Gaza: fonti mediche, sale a 93 bilancio morti a Beit Lahia (Di martedì 29 ottobre 2024) E' salito a 93 morti il bilancio dell'attacco lanciato la notte scorsa da Israele contro la città di Beit Lahia, nel nord di Gaza: lo ha hanno reso noto fonti mediche nella Striscia, come riporta Al Jazeera. Allo stesso tempo, il direttore dell'ufficio stampa governativo gestito da Hamas - Ismail Al-Thawabta - ha condannato su Telegram quello che ha definito un "orribile massacro contro civili, bambini e donne" a Beit Lahia. Quotidiano.net - Gaza: fonti mediche, sale a 93 bilancio morti a Beit Lahia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) E' salito a 93ildell'attacco lanciato la notte scorsa da Israele contro la città di, nel nord di: lo ha hanno reso notonella Striscia, come riporta Al Jazeera. Allo stesso tempo, il direttore dell'ufficio stampa governativo gestito da Hamas - Ismail Al-Thawabta - ha condannato su Telegram quello che ha definito un "orribile massacro contro civili, bambini e donne" a

